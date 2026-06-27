Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты

Вингер «Александрии» Папа Ндиага Яде не перейдет в «Карпаты». Этот трансфер, почти наверняка, можно считать сорвавшимся.

Несмотря на предварительную договоренность между клубами и игроком, 26-летнего мавританца во Львове не будет. Вместе с тем он и не останется в «Александрии».

Яде переехал в УПЛ прошлой зимой и подписал контракт на два с половиной года. В 15 матчах за «Александрию» скоростной футболист отметился двумя голами и одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.