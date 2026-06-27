Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 20:17 |
858
0

Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты

Папа Ндиага Яде ищет другой клуб

27 июня 2026, 20:17 |
858
0
Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты
ФК Александрия. Папа Яде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Александрии» Папа Ндиага Яде не перейдет в «Карпаты». Этот трансфер, почти наверняка, можно считать сорвавшимся.

Несмотря на предварительную договоренность между клубами и игроком, 26-летнего мавританца во Львове не будет. Вместе с тем он и не останется в «Александрии».

Яде переехал в УПЛ прошлой зимой и подписал контракт на два с половиной года. В 15 матчах за «Александрию» скоростной футболист отметился двумя голами и одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

По теме:
Лацио хочет приобрести восходящую звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
ЛНЗ начал программу спаррингов поражением от Хайдука
Верес просматривает двух украинских игроков
Александрия Папа Ндиага Яде Карпаты Львов трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Первая лига Украины
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 19:35 7
Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо
Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо

Владислав Бленуце заинтересовал «Вислу»

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 27 июня 2026, 06:32 3
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса

Агит поблагодарил Усика за великолепную карьеру

Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Бокс | 26.06.2026, 23:47
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Футбол | 27.06.2026, 21:47
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Бокс | 27.06.2026, 08:41
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
Челси принял решение о будущем Мудрика и нашел ему новый клуб
26.06.2026, 08:28 20
Футбол
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
27.06.2026, 02:04 19
Футбол
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 8
Бокс
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
26.06.2026, 06:32 37
Футбол
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем