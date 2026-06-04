Шарану советуют сохранить в составе Александрии одного из легионеров

Бывший лидер Александрии Сергей Старенький посоветовал Владимиру Шарану оставить в команде форварда-легионера Папа Ндиага Яде, даже если команда вылетит из УПЛ.

– Кого из нынешних игроков точно следует оставить?

– Папа Яде на меня классное впечатление произвел. Я бы его оставил в команде при любом раскладе, – лаконично посоветовал Сергей.

Пока неизвестно, в каком дивизионе Александрия сыграет в следующем сезоне. Подопечные Владимира Шарана проведут битву за УПЛ против Левого Берега, с которым сыграют в переходных матчах.