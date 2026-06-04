Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шарану советуют сохранить в составе Александрии одного из легионеров
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 16:33 | Обновлено 04 июня 2026, 17:11
694
0

Шарану советуют сохранить в составе Александрии одного из легионеров

Сергей Старенький выделил хорошую игру Папа Ндиага Яде

04 июня 2026, 16:33 | Обновлено 04 июня 2026, 17:11
694
0
Шарану советуют сохранить в составе Александрии одного из легионеров
ФК Александрия. Владимир Шаран
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший лидер Александрии Сергей Старенький посоветовал Владимиру Шарану оставить в команде форварда-легионера Папа Ндиага Яде, даже если команда вылетит из УПЛ.

– Кого из нынешних игроков точно следует оставить?

– Папа Яде на меня классное впечатление произвел. Я бы его оставил в команде при любом раскладе, – лаконично посоветовал Сергей.

Пока неизвестно, в каком дивизионе Александрия сыграет в следующем сезоне. Подопечные Владимира Шарана проведут битву за УПЛ против Левого Берега, с которым сыграют в переходных матчах.

По теме:
Известный тренер назвал фаворита игры Александрия – Левый Берег
Нужна операция. Игрок Буковины получил тяжелую травму
Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»
Сергей Старенький Папа Ндиага Яде Владимир Шаран Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Бокс | 04 июня 2026, 04:44 1
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен
Джо Роган озвучил точный счет скандального боя Усик – Верховен

Американец раскритиковал рефери

Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Другие виды | 03 июня 2026, 19:57 3
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку

Украинская спортсменка взяла планку на высоте 1.97 метра

Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Футбол | 03.06.2026, 21:51
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Футбол | 04.06.2026, 15:32
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
Роман ЯРЕМЧУК: «Всегда так происходит. В сборной Украины новый тренер»
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Футбол | 04.06.2026, 12:18
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
ЧМ-2026. Группа С: Неймар, марокканский Петраков и явный аутсайдер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 4
Теннис
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 155
Теннис
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
03.06.2026, 07:25 8
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
03.06.2026, 08:12 5
Теннис
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
03.06.2026, 07:05 31
Футбол
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 17
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 38
Теннис
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
03.06.2026, 05:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем