Известный тренер: «Меня разочаровал этот клуб УПЛ, но не надо винить коуча»

Известный тренер Олег Дулуб оценил выступления Александрии в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалист объяснил провал «горожан».

– Какая команда своими выступлениями вас больше всего разочаровала?

– Здесь не может быть двух вариантов, не открою Америку, это – Александрия. Упасть со второго места на предпоследнее за сезон, имея приличную команду, подбор игроков, что тут говорить… Разочаровала команда из Кировоградщины.

– Какая главная причина провального сезона Александрии? Ставка на тренера ноунейма, очень молодого Кирилла Нестеренко, которому и сорока нет?

– Не стоит во всем винить Нестеренко. Одной причины провала Александрии нет – здесь комплекс причин. Есть четкая градация, список требований, влияющих на результаты команды. Первый пункт – подбор исполнителей. Второй – мотивация игроков. Здесь уже есть вопросы к тренеру, он за этот компонент отвечает. Третий – создание команды вокруг команды. В клубе должен быть качественный персонал. И только пункт номер четыре – непосредственно тренер и его работа.

И, конечно же, не забывайте, что из Александрии после завершения прошлого сезона ушло большинство ее ведущих игроков. Новичкам было необходимо время на адаптацию и вот здесь уже нужен опыт тренера, который должен максимально быстро интегрировать новобранцев в коллектив, установить правильные настройки. Не получилось, опыта не хватило, – сказал Олег.

Пока неизвестно, в каком дивизионе Александрия сыграет в следующем сезоне. Подопечные Владимира Шарана проведут битву за УПЛ против Левого Берега, с которым сыграют в переходных матчах.