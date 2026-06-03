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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:07 | Обновлено 03 июня 2026, 16:01
1326
0

Шаран может вернуть в Александрию игрока, который ушел со скандалом

Тренер делает ставку на опыт

03 июня 2026, 15:07 | Обновлено 03 июня 2026, 16:01
1326
0
Шаран может вернуть в Александрию игрока, который ушел со скандалом
ФК Александрия. Владимир Шаран

Хотя «горожане» сейчас активно готовятся к переходным матчам с «Левым Берегом» за право в следующем сезоне выступать в УПЛ, главный тренер Владимир Шаран уже думает и об усилении состава.

Как стало известно Sport.ua, в «Александрии» могут продолжить карьеру опытные защитники Владимир Адамюк из «Карпат» и Юрий Копына («Рух»).

Интересует «горожан» и возвращение многолетнего капитана команды Кирилла Ковальца, который во второй части чемпионата выступал за «Эпицентр».

Напомним, что переходные матчи за право выступать в УПЛ «Александрия» – «Левый Берег» пройдут 5 и 9 июня.

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран дал комментарий относительно переходных матчей.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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