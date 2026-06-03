Шаран может вернуть в Александрию игрока, который ушел со скандалом

Хотя «горожане» сейчас активно готовятся к переходным матчам с «Левым Берегом» за право в следующем сезоне выступать в УПЛ, главный тренер Владимир Шаран уже думает и об усилении состава.

Как стало известно Sport.ua, в «Александрии» могут продолжить карьеру опытные защитники Владимир Адамюк из «Карпат» и Юрий Копына («Рух»).

Интересует «горожан» и возвращение многолетнего капитана команды Кирилла Ковальца, который во второй части чемпионата выступал за «Эпицентр».

Напомним, что переходные матчи за право выступать в УПЛ «Александрия» – «Левый Берег» пройдут 5 и 9 июня.

Ранее главный тренер «Александрии» Владимир Шаран дал комментарий относительно переходных матчей.