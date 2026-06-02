ШАРАН: «Еще до последнего тура готовились к Левому Берегу»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран дал комментарий о переходных матчах.

– Соперник по плей-офф уже определен. Какие эмоции сейчас превалируют у вас и в команде перед решающими матчами сезона?

– Многие задают вопрос: «Кого бы мы хотели видеть»? Честно говоря, главное, чтобы мы выполнили свою задачу. Обе команды, претендовавшие на прямой выход в Премьер-лигу, заслуживали этого. Поэтому мы перед последним туром Первой лиги больше готовились уже к «Левому Берегу», потому что понимали, что у «Черноморца» дома больше шансов победить «Металлист». Так и вышло. Мы готовы к этому сопернику и тому, чтобы выполнить эту задачу, которую поставило руководство перед нами.

5 и 9 июня «Александрия» сыграет против «Левого Берега».