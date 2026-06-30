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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 15:34 | Обновлено 30 июня 2026, 15:35
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с двумя опытными игроками

Путря и Салиху покинули ЛНЗ

30 июня 2026, 15:34 | Обновлено 30 июня 2026, 15:35
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с двумя опытными игроками
ФК ЛНЗ. Путря и Салиху
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Украинский клуб ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками – команду покинули Илья Путря и Хайдин Салиху.

Салиху стал свободным агентом, а Путря уже перебрался в состав новичка УПЛ Буковины на правах аренды.

В прошлом сезоне 28-летний Путря не был основным и провел лишь 4 матча, отметившись одной результативной передачей. 24-летний Салиху играл на правах аренды в Польше.

Ранее ЛНЗ подписал опытного хавбека Теди Цару.

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Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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