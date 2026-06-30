Украина. Премьер лига30 июня 2026, 15:34 | Обновлено 30 июня 2026, 15:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с двумя опытными игроками
Путря и Салиху покинули ЛНЗ
30 июня 2026, 15:34 | Обновлено 30 июня 2026, 15:35
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Украинский клуб ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками – команду покинули Илья Путря и Хайдин Салиху.
Салиху стал свободным агентом, а Путря уже перебрался в состав новичка УПЛ Буковины на правах аренды.
В прошлом сезоне 28-летний Путря не был основным и провел лишь 4 матча, отметившись одной результативной передачей. 24-летний Салиху играл на правах аренды в Польше.
Ранее ЛНЗ подписал опытного хавбека Теди Цару.
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