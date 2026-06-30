ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с двумя опытными игроками

Украинский клуб ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками – команду покинули Илья Путря и Хайдин Салиху.

Салиху стал свободным агентом, а Путря уже перебрался в состав новичка УПЛ Буковины на правах аренды.

В прошлом сезоне 28-летний Путря не был основным и провел лишь 4 матча, отметившись одной результативной передачей. 24-летний Салиху играл на правах аренды в Польше.

Ранее ЛНЗ подписал опытного хавбека Теди Цару.