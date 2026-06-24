Украина. Премьер лига24 июня 2026, 18:33 | Обновлено 24 июня 2026, 18:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Теди Цара стал футболистом ЛНЗ
Албанец перешел в черкасский клуб из «Александрии»
24 июня 2026, 18:33 | Обновлено 24 июня 2026, 18:39
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Албанский вингер Теди Цара перешел из «Александрии» в ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Срок соглашения между 26-летним футболистом и «фиолетовыми» остается неизвестным.
В прошедшем сезоне Теди Цара провел 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы.
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