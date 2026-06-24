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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 18:33 | Обновлено 24 июня 2026, 18:39
525
0

ОФИЦИАЛЬНО. Теди Цара стал футболистом ЛНЗ

Албанец перешел в черкасский клуб из «Александрии»

24 июня 2026, 18:33 | Обновлено 24 июня 2026, 18:39
525
0
ОФИЦИАЛЬНО. Теди Цара стал футболистом ЛНЗ
Александрия. Теди Цара
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Албанский вингер Теди Цара перешел из «Александрии» в ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и «фиолетовыми» остается неизвестным.

В прошедшем сезоне Теди Цара провел 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы.

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трансферы трансферы УПЛ Александрия ЛНЗ Черкассы Теди Цара
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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