ОФИЦИАЛЬНО. Теди Цара стал футболистом ЛНЗ

Албанский вингер Теди Цара перешел из «Александрии» в ЛНЗ. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Срок соглашения между 26-летним футболистом и «фиолетовыми» остается неизвестным.

В прошедшем сезоне Теди Цара провел 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 результативными ударами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы.