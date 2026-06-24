Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 14:16 |
1624
0

ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье

Юрий Фербей вернется в Украину

24 июня 2026, 14:16 |
1624
0
ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Юрий Фербей, ныне выступающий за греческий Олимпиакос, сменит клубную прописку, перебравшись в черкасский ЛНЗ.

По информации источника, 18-летний футболист будет выступать за юношескую команду «фиолетовых» U-19. О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта футболиста ничего не известно.

Украинский полузащитник до этого прошел школу греческого Олимпиакоса. Также Фербей раньше ездил на просмотры в Полесье и Динамо, но тогда ни один переход не сложился.

Юрий Фербей является воспитанником киевского Атлета, выступающего во Второй лиге Украины. В Греции он очутился после начала полномасштабной войны. После этого Юрий присоединился к молодежной системе Олимпиакоса. За первую команду греческого клуба он не провел ни один официальный матч.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего с топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали результативного защитника
Украинский топ-клуб хочет подписать главного таланта сборной Украины
ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса
Футбол | 24 июня 2026, 14:34 1
Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса
Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса

Суперзвезда «сливочных» выдвинул клубу слишком высокие условия по новому контракту

Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24 июня 2026, 07:27 12
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Руан Индио может переехать в Киев

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24.06.2026, 07:25
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
Футбол | 24.06.2026, 08:23
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ФОТО. Жена звезды сборной Украины очаровала нежным образом
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 11
Бокс
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
22.06.2026, 08:02 11
Футбол
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 12
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем