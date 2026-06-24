ЛНЗ подпишет полузащитника из Европы, от него отказались Динамо и Полесье

Украинский полузащитник Юрий Фербей, ныне выступающий за греческий Олимпиакос, сменит клубную прописку, перебравшись в черкасский ЛНЗ.

По информации источника, 18-летний футболист будет выступать за юношескую команду «фиолетовых» U-19. О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта футболиста ничего не известно.

Украинский полузащитник до этого прошел школу греческого Олимпиакоса. Также Фербей раньше ездил на просмотры в Полесье и Динамо, но тогда ни один переход не сложился.

Юрий Фербей является воспитанником киевского Атлета, выступающего во Второй лиге Украины. В Греции он очутился после начала полномасштабной войны. После этого Юрий присоединился к молодежной системе Олимпиакоса. За первую команду греческого клуба он не провел ни один официальный матч.