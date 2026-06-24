Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ вернет в Украину игрока, от которого отказался Ротань в Полесье
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 12:14 | Обновлено 24 июня 2026, 12:21
1623
0

Клуб УПЛ вернет в Украину игрока, от которого отказался Ротань в Полесье

Даниил Бескоровайный сменит клубную прописку

24 июня 2026, 12:14 | Обновлено 24 июня 2026, 12:21
1623
0
Клуб УПЛ вернет в Украину игрока, от которого отказался Ротань в Полесье
ФК Полесье. Даниил Бескоровайный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский защитник Даниил Бескоровайный, выступающий за житомирский «Полесье», заинтересовал ковалевский «Колос» и может сменить клуб.

По данным источника, в Ковалевке центрального защитника хочет видеть лично главный тренер «Колоса» Руслан Костышин. Пока неизвестно, на каких условиях Даниил может сменить клуб.

В «Полесье» Бескоровайный оказался летом 2024 года после трансфера из «Кривбасса», однако закрепиться в основном составе ему не удалось. Последние полгода он провёл в аренде в азербайджанском «Сумгаите», где сыграл 16 матчей, но не убедил клуб в необходимости полноценного выкупа.

В составе житомирского «Полесья» он провёл 10 матчей и отличился одним забитым мячом. Больше всего игровой практики центральный защитник получил в составе словацкого ДАК (Дунайска Стреда), где провёл основной отрезок своей зарубежной карьеры. В Украине, кроме «Полесья» и «Кривбасса», он также защищал цвета луцкой «Волыни».

По теме:
Левый Берег приближается к подписанию экс-вингера Харькова
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Мунгенге с Динамо
Суркис готовит еще два трансфера для Динамо
Даниил Бескоровайный Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Футбол | 23 июня 2026, 13:02 6
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер
Лунин покидает Реал. Моуриньо выставил украинца на трансфер

Новый тренер Реала не рассчитывает на Андрея

Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Футбол | 24 июня 2026, 07:25 4
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф

В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия

Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Футбол | 24.06.2026, 11:38
Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Эквадор - Германия. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Магучих назвала высоту, на которую хочет прыгнуть: «Постоянно думаю»
Другие виды | 24.06.2026, 07:05
Магучих назвала высоту, на которую хочет прыгнуть: «Постоянно думаю»
Магучих назвала высоту, на которую хочет прыгнуть: «Постоянно думаю»
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24.06.2026, 07:27
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 12
Футбол
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
22.06.2026, 12:51
Футбол
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
22.06.2026, 10:07 1
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем