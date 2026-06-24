Клуб УПЛ вернет в Украину игрока, от которого отказался Ротань в Полесье

Украинский защитник Даниил Бескоровайный, выступающий за житомирский «Полесье», заинтересовал ковалевский «Колос» и может сменить клуб.

По данным источника, в Ковалевке центрального защитника хочет видеть лично главный тренер «Колоса» Руслан Костышин. Пока неизвестно, на каких условиях Даниил может сменить клуб.

В «Полесье» Бескоровайный оказался летом 2024 года после трансфера из «Кривбасса», однако закрепиться в основном составе ему не удалось. Последние полгода он провёл в аренде в азербайджанском «Сумгаите», где сыграл 16 матчей, но не убедил клуб в необходимости полноценного выкупа.

В составе житомирского «Полесья» он провёл 10 матчей и отличился одним забитым мячом. Больше всего игровой практики центральный защитник получил в составе словацкого ДАК (Дунайска Стреда), где провёл основной отрезок своей зарубежной карьеры. В Украине, кроме «Полесья» и «Кривбасса», он также защищал цвета луцкой «Волыни».