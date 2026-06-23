Полесье назвало 7 соперников на сборах

Во время учебно-тренировочных сборов «Полесье» проведет минимум семь спаррингов против соперников из семи разных стран. «Волков» ждут матчи против чемпионов, участников еврокубков и представителей различных футбольных школ Европы, Азии и Северной Америки.

Соперники «Полесья» на сборах:

ЦСКА София (24 июня);

«Университатя» Крайова (29 июня);

«Сабах» (2 июля);

«Нью-Ингленд Революшн» (9 июля);

«Ягеллония» Белосток (9 июля);

«Симидзу С-Палс» (14 июля);

«Виктория» Пльзень (14 июля).

Первый официальный матч житомиряне проведут 23 июля в Лиге конференций против «Копенгагена».