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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 20:13 | Обновлено 23 июня 2026, 20:14
404
0

Полесье назвало 7 соперников на сборах

«Полесье» проведет минимум семь спаррингов

23 июня 2026, 20:13 | Обновлено 23 июня 2026, 20:14
404
0
Полесье назвало 7 соперников на сборах
ФК Полесье Житомир
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Во время учебно-тренировочных сборов «Полесье» проведет минимум семь спаррингов против соперников из семи разных стран. «Волков» ждут матчи против чемпионов, участников еврокубков и представителей различных футбольных школ Европы, Азии и Северной Америки.

Соперники «Полесья» на сборах:

ЦСКА София (24 июня);

«Университатя» Крайова (29 июня);

«Сабах» (2 июля);

«Нью-Ингленд Революшн» (9 июля);

«Ягеллония» Белосток (9 июля);

«Симидзу С-Палс» (14 июля);

«Виктория» Пльзень (14 июля).

Первый официальный матч житомиряне проведут 23 июля в Лиге конференций против «Копенгагена».

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Полесье Житомир Копенгаген чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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