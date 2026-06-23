Полесье назвало 7 соперников на сборах
«Полесье» проведет минимум семь спаррингов
Во время учебно-тренировочных сборов «Полесье» проведет минимум семь спаррингов против соперников из семи разных стран. «Волков» ждут матчи против чемпионов, участников еврокубков и представителей различных футбольных школ Европы, Азии и Северной Америки.
Соперники «Полесья» на сборах:
ЦСКА София (24 июня);
«Университатя» Крайова (29 июня);
«Сабах» (2 июля);
«Нью-Ингленд Революшн» (9 июля);
«Ягеллония» Белосток (9 июля);
«Симидзу С-Палс» (14 июля);
«Виктория» Пльзень (14 июля).
Первый официальный матч житомиряне проведут 23 июля в Лиге конференций против «Копенгагена».
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