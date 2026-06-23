Скандальный футболист, который не нужен Ротаню, вернулся в Житомир

Скандальный вингер Бени Макуана вернулся в расположение житомирского «Полесья» после аренды в чемпионате Чехии. Об этом сообщило ТаТоТаке.

В сентябре 2025 года клуб Украинской Премьер-лиги договорился о переходе легионера в «Яблонец», но из-за визовых проблем футболист так и не провел ни единого матча в сезоне.

Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань не заинтересован в услугах бывшего вингера сборной Конго, которого не взял на тренировочные сборы в Австрию.

После возвращения в чемпионат Украины 23-летний Макуана присоединился ко второй команде «волков», однако его будущее в составе «Полесья» находится под вопросом.

Стоит отметить, что Бени неоднократно попадал в различные скандалы, регулярно нарушал дисциплину и ссорился с главным тренером ЛНЗ, в составе которого выступал в сезоне 2024/25.