Скандальный футболист, который не нужен Ротаню, вернулся в Житомир
Бени Макуана не провел ни единого матча в чемпионате Чехии из-за визовых проблем
Скандальный вингер Бени Макуана вернулся в расположение житомирского «Полесья» после аренды в чемпионате Чехии. Об этом сообщило ТаТоТаке.
В сентябре 2025 года клуб Украинской Премьер-лиги договорился о переходе легионера в «Яблонец», но из-за визовых проблем футболист так и не провел ни единого матча в сезоне.
Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань не заинтересован в услугах бывшего вингера сборной Конго, которого не взял на тренировочные сборы в Австрию.
После возвращения в чемпионат Украины 23-летний Макуана присоединился ко второй команде «волков», однако его будущее в составе «Полесья» находится под вопросом.
Стоит отметить, что Бени неоднократно попадал в различные скандалы, регулярно нарушал дисциплину и ссорился с главным тренером ЛНЗ, в составе которого выступал в сезоне 2024/25.
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