Нойер сказал о провале сборной Германии и завершении карьеры

40-летний вратарь Мануэль Нойер признал, что сборная Германии провалилась на ЧМ-2026, а сам игрок больше не планирует выступать за национальную команду.

«Очень печально, что все для сборной Германии завершилось именно так. Катастрофа для нас. Это был мой последний матч за национальную команду? Да, это конец», – сказал Нойер.

Кипер отыграл за сборную 128 матчей.

Германия вылетела в плей-офф от Парагвая, проиграв по пенальти.