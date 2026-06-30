Чемпионат мира30 июня 2026, 16:45 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
1677
1
Нойер сказал о провале сборной Германии и завершении карьеры
Мануэль сыграл последний матч за сборную
30 июня 2026, 16:45 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
1677
Подпишитесь на новости Sport.ua
40-летний вратарь Мануэль Нойер признал, что сборная Германии провалилась на ЧМ-2026, а сам игрок больше не планирует выступать за национальную команду.
«Очень печально, что все для сборной Германии завершилось именно так. Катастрофа для нас. Это был мой последний матч за национальную команду? Да, это конец», – сказал Нойер.
Кипер отыграл за сборную 128 матчей.
Германия вылетела в плей-офф от Парагвая, проиграв по пенальти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2026, 07:32 1
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 30 июня 2026, 11:56 8
Алексей Сливченко – о трансферной работе «зелено-белых» этим летом
Футбол | 30.06.2026, 13:54
Футбол | 30.06.2026, 07:10
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Найкращий воротар свого покоління. В 2014 році його вклад в перемогу на ЧС був суттєвим. Особливо в матчі з Алжиром Німеччина пропустила би не 1 гол в швидких контратаках, але там все відкусував Нойєр, виходячи за мʼячем майже до центру поля! Думаю, в 2014 році саме він, а не Роналду, був більше достоїн Золотого Мʼяча, але, нажаль, воротарям отримати ЗМ шансів немає все одно, його досягнення просто вражають. Блискуча карʼєра, якою можна пишатися.
Популярные новости
29.06.2026, 10:10 26
29.06.2026, 08:20
29.06.2026, 15:33 2
Волейбол
28.06.2026, 16:02 33
29.06.2026, 08:59 11
29.06.2026, 10:53 8
29.06.2026, 00:15 1