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Чемпионат мира
30 июня 2026, 16:45 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
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Нойер сказал о провале сборной Германии и завершении карьеры

Мануэль сыграл последний матч за сборную

30 июня 2026, 16:45 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
1677
1 Comments
Нойер сказал о провале сборной Германии и завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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40-летний вратарь Мануэль Нойер признал, что сборная Германии провалилась на ЧМ-2026, а сам игрок больше не планирует выступать за национальную команду.

«Очень печально, что все для сборной Германии завершилось именно так. Катастрофа для нас. Это был мой последний матч за национальную команду? Да, это конец», – сказал Нойер.

Кипер отыграл за сборную 128 матчей.

Германия вылетела в плей-офф от Парагвая, проиграв по пенальти.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Бавария
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Найкращий воротар свого покоління. В 2014 році його вклад в перемогу на ЧС був суттєвим. Особливо в матчі з Алжиром Німеччина пропустила би не 1 гол в швидких контратаках, але там все відкусував Нойєр, виходячи за мʼячем майже до центру поля! Думаю, в 2014 році саме він, а не Роналду, був більше достоїн Золотого Мʼяча, але, нажаль, воротарям отримати ЗМ шансів немає все одно, його досягнення просто вражають. Блискуча карʼєра, якою можна пишатися.
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