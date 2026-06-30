ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Виталия Федорова.

«На протяжении всего периода выступлений за наш клуб Виталий был настоящим образцом профессионализма как на футбольном поле, так и за его пределами. Своим опытом и отношением к делу он во многом способствовал развитию юных игроков команды.

Спасибо, Виталий, за всё, что ты сделал для «Металлиста». Желаем тебе реализации всех амбиций и всяческих карьерных успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

Центральный защитник присоединился к «желто-синим» летом 2020 года. За это время он сыграл 90 матчей за «Металлист», забив 10 голов и отдав одну голевую передачу.

Ранее «Металлист» покинул Владислав Рыбак.