ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе
Виталий Федорив будет искать новую команду
Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Виталия Федорова.
«На протяжении всего периода выступлений за наш клуб Виталий был настоящим образцом профессионализма как на футбольном поле, так и за его пределами. Своим опытом и отношением к делу он во многом способствовал развитию юных игроков команды.
Спасибо, Виталий, за всё, что ты сделал для «Металлиста». Желаем тебе реализации всех амбиций и всяческих карьерных успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.
Центральный защитник присоединился к «желто-синим» летом 2020 года. За это время он сыграл 90 матчей за «Металлист», забив 10 голов и отдав одну голевую передачу.
Ранее «Металлист» покинул Владислав Рыбак.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лотар Маттеус заявил, что немцам нужно сменить главного тренера
Украинец может провести поединок против Джона Джонса