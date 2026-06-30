Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе
Украина. Первая лига
30 июня 2026, 14:27 |
842
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе

Виталий Федорив будет искать новую команду

30 июня 2026, 14:27 |
842
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист отпустил защитника, проведшего 6 лет в клубе
ФК Металлист. Виталий Федорив
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Виталия Федорова.

«На протяжении всего периода выступлений за наш клуб Виталий был настоящим образцом профессионализма как на футбольном поле, так и за его пределами. Своим опытом и отношением к делу он во многом способствовал развитию юных игроков команды.

Спасибо, Виталий, за всё, что ты сделал для «Металлиста». Желаем тебе реализации всех амбиций и всяческих карьерных успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении клубной пресс-службы.

Центральный защитник присоединился к «желто-синим» летом 2020 года. За это время он сыграл 90 матчей за «Металлист», забив 10 голов и отдав одну голевую передачу.

Ранее «Металлист» покинул Владислав Рыбак.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, это было невероятно». Интер попрощался с Де Вреем
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев
ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби
Виталий Федорив Металлист Харьков трансферы свободный агент Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Футбол | 30 июня 2026, 12:37 10
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026

Лотар Маттеус заявил, что немцам нужно сменить главного тренера

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30 июня 2026, 07:35 5
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры

Украинец может провести поединок против Джона Джонса

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30.06.2026, 06:55
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Футбол | 30.06.2026, 13:54
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30.06.2026, 07:32
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 7
Бокс
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем