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Сборная УКРАИНЫ
30 июня 2026, 13:33 |
77
0

Форвард сборной Украины U-19: «На Евро не бывает легких соперников»

Дмитрий Богданов поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Хорватией

30 июня 2026, 13:33 |
77
0
Форвард сборной Украины U-19: «На Евро не бывает легких соперников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Богданов
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Форвард сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Хорватией (3:1) в первом матче на юношеском чемпионате Европы-2026 (U-19).

«На чемпионате Европы не бывает лёгких соперников. Каждая команда здесь очень сильна. Считаю, что сборная Хорватии входит в десятку лучших команд Европы. Очень положительные впечатления.

Мы победили в первой игре, а это очень важный шаг на Евро. Самое главное, что нам удалось очень быстро отыграться. Этот гол придал команде уверенность и помог вернуться в игру.

В перерыве от тренера были тактические подсказки и установки, но без давления. Атмосфера оставалась спокойной, все было хорошо», – сказал Богданов.

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Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
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