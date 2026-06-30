Германия впервые проиграла в футбольной «лотерее» на мундиалях

В поединке с Парагваем сборной Германии пришлось пятый раз поучаствовать в футбольной «лотерее» на чемпионатах мира. И впервые немцам не удалось вытянуть счастливый билет. Причем, если в предыдущих четырех сериях «Бундестим» не реализовала всего один пенальти из 18, то в «перестрелке» с парагвайцами – сразу 3 из 6. К слову, всего третий раз в истории для выявления победителя было выполнено 12 ударов с «точки». В полуфинале ЧМ-1982 столь же долго выясняли отношения ФРГ и Франция (5:4), а в 1/4 финала ЧМ-1994 – Швеция и Румыния (5:4).

Между тем, как и Германия, участником пятой послематчевой серии стала и сборная Нидерландов. «Оранжевые» четвертый раз потерпели фиаско, повторив тем самым антирекорд мундиалей, принадлежащий Испании. Нидерландцы в общей сложности забили 13 пенальти из 22, имея, таким образом, всего 59,1% реализации.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ