Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Лотар Маттеус заявил, что немцам нужно сменить главного тренера
Легенда национальной сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на вылет немцев из ЧМ-2026, раскритиковав главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.
«Мне не хватает воображения, чтобы понять, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком.
Я еще не понимаю, зачем семьи были там с самого начала турнира. Возникали вопросы с перелетами, бронированием отелей – все это обсуждалось внутри команды и все были недовольны друг другом.
Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому – с женой или детьми, а остальные должны были лететь по обычным коммерческим рейсам.
Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира. Они провели в Америке не больше двух недель, а все семьи уже были там. Они могли прилететь после четвертьфинала, если бы команда добилась такого результата», – сказал Маттеус.
Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.
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