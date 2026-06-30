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  4. Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 12:37 | Обновлено 30 июня 2026, 12:48
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Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026

Лотар Маттеус заявил, что немцам нужно сменить главного тренера

30 июня 2026, 12:37 | Обновлено 30 июня 2026, 12:48
2115
4 Comments
Легенда сборной Германии дал совет Нагельсманну после фиаско на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус
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Легенда национальной сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на вылет немцев из ЧМ-2026, раскритиковав главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.

«Мне не хватает воображения, чтобы понять, как команда может развиваться с Юлианом Нагельсманном. После чемпионата мира нужно двигаться дальше с новым тренером. Это уже слишком.

Я еще не понимаю, зачем семьи были там с самого начала турнира. Возникали вопросы с перелетами, бронированием отелей – все это обсуждалось внутри команды и все были недовольны друг другом.

Одному игроку разрешили лететь с матерью, другому – с женой или детьми, а остальные должны были лететь по обычным коммерческим рейсам.

Было много волнений, внимание было сосредоточено не на чемпионате мира. Они провели в Америке не больше двух недель, а все семьи уже были там. Они могли прилететь после четвертьфинала, если бы команда добилась такого результата», – сказал Маттеус.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.

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Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Понабирали чорнокніжніків, і чекають якихось результатів? ще й тренер малолітній дурачок з одним нормальним сезоном в клубі.
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+2
Клопп був би ідеальної кандидатурою, тим паче він сам хотів працювати з національною командою.
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+2
Вечная проблема всех сборных на всех чемпионатах - брать с собой жен(любовниц, спутниц, эскортниц) или не брать?
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+1
От тепер зрозуміло чого німці так грали. Приїхали на сімейний відпуск а не на мундіаль. 
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0
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