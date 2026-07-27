ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с одним из лидеров команды

«Ньюкасл» официально сообщил о подписании нового долгосрочного контракта с Харви Барнсом.

Английский полузащитник присоединился к клубу из «Лестера» летом 2023 года и имел еще 2 года по предыдущему соглашению, которое было решено продлить.

В прошлом сезоне Харви забил рекордные для себя 16 голов в 57 матчах во всех турнирах. Всего же 28-летний футболист имеет в своем активе 30 голов в 120 матчах за «сорок».

В марте он получил вызов в сборную Англии и сыграл в товарищеском матче против Уругвая (1:1) на «Уэмбли», впервые почти за 6 лет вернувшись в состав национальной команды.

«Очень приятно подписать это новое соглашение еще до начала нового сезона. Это было невероятное путешествие, и я рад, что могу его продолжить. Когда я впервые присоединился к клубу, то быстро понял, насколько это особенное место, но после трех лет здесь я осознаю это еще больше. Мне нравится все – город, стадион, люди – и я очень рад продолжить свое время здесь. Последние несколько лет я почувствовал вкус успеха и пережил особенные моменты с этой командой. Мы все хотим большего, и я хочу быть ключевым игроком, который поможет клубу двигаться вперед», – сказал Барнс после подписания контракта.

Сейчас «Ньюкасл» готовится к новому сезону и уже сыграл два товарищеских матча с «Дарлингтоном» (3:0) и Гейтсхедом (1:1). Следующий спарринг команда Эдди Хау проведет 29 июля против «Бристоль Сити».