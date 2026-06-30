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  4. Неймар отреагировал на безумную победу Бразилии над Японией на ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 11:28 |
876
0

Неймар отреагировал на безумную победу Бразилии над Японией на ЧМ-2026

Бразилец опубликовал пост в Instagram

30 июня 2026, 11:28 |
876
0
Неймар отреагировал на безумную победу Бразилии над Японией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Национальная сборная Бразилии одержала волевую победу над национальной сборной Японии (2:1) в 1/16 финала ЧМ, пробившись в 1/8 финала Мундиаля.

На успех бразильцев без слов отреагировал звездный Неймар: «💙💚💛, – отреагировал Неймар в Insragram, прикрепив несколько кадров с матча.

Неймар провел матч против национальной сборной Японии на скамейке запасных. После игры наставник бразильцев Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил на поле звездного бразильца.

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Неймар сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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