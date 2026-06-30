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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 11:29 |
1419
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Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука

Одесский клуб намерен арендовать вингера Владислава Герича и защитника Дениса Гришкевича

30 июня 2026, 11:29 |
1419
2 Comments
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук
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Одесский «Черноморец» продолжает поиск футболистов, которые могли бы усилить команду Романа Григорчука после выхода в элитный дивизион чемпионата Украины.

«Моряки» заинтересованы в услугах вингера Владислава Герича из киевского «Динамо» и центрального защитника житомирского «Полесья» Дениса Гришкевича.

Оба футболиста находятся в тренировочных лагерях своих команд и их будущее зависит от наставников этих коллективов – Игоря Костюка и Руслана Ротаня.

Одесский клуб готов арендовать и Герича, и Гришкевича, которые в прошлом сезоне играли в составе «Черноморца» и помогли команде занять второе место в Первой лиге.

В активе вингера «Динамо» – 24 матча, восемь голов и два ассиста. Защитник «Полесья» провел 27 матчей, однако результативными действиями не отличался.

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Черноморец Одесса Динамо Киев Владислав Герич Игорь Костюк Полесье Житомир Денис Гришкевич ТаТоТаке Роман Григорчук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Мені подобається прізвище Герич
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чи виплатив Чорноморець заборгованість по зарплаті
своїм нинішнім і колишнім гравцям?
мать для клубу це татотаке...))
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