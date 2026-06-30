Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Одесский клуб намерен арендовать вингера Владислава Герича и защитника Дениса Гришкевича
Одесский «Черноморец» продолжает поиск футболистов, которые могли бы усилить команду Романа Григорчука после выхода в элитный дивизион чемпионата Украины.
«Моряки» заинтересованы в услугах вингера Владислава Герича из киевского «Динамо» и центрального защитника житомирского «Полесья» Дениса Гришкевича.
Оба футболиста находятся в тренировочных лагерях своих команд и их будущее зависит от наставников этих коллективов – Игоря Костюка и Руслана Ротаня.
Одесский клуб готов арендовать и Герича, и Гришкевича, которые в прошлом сезоне играли в составе «Черноморца» и помогли команде занять второе место в Первой лиге.
В активе вингера «Динамо» – 24 матча, восемь голов и два ассиста. Защитник «Полесья» провел 27 матчей, однако результативными действиями не отличался.
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своїм нинішнім і колишнім гравцям?
мать для клубу це татотаке...))