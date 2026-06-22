Динамо может покинуть талантливый украинец, который нужен Черноморцу

Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В прошлом сезоне талантливый 20-летний футболист выступал в составе «моряков» на правах аренды и помог команде завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Во время летнего трансферного окна Герич отправился на тренировочные сборы, которые проходят в Австрии под руководством главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка.

«Черноморец» надеется провести успешные переговоры с киевским клубом и договориться об аренде вингера, в услугах которого заинтересован наставник «моряков» Роман Григорчук.

Герич провел 24 матча в футболке одесского клуба в сезоне 2025/26, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.