Динамо может покинуть талантливый украинец, который нужен Черноморцу
Одесский клуб намерен провести переговоры об аренде талантливого вингера Владислава Герича
Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
В прошлом сезоне талантливый 20-летний футболист выступал в составе «моряков» на правах аренды и помог команде завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.
Во время летнего трансферного окна Герич отправился на тренировочные сборы, которые проходят в Австрии под руководством главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка.
«Черноморец» надеется провести успешные переговоры с киевским клубом и договориться об аренде вингера, в услугах которого заинтересован наставник «моряков» Роман Григорчук.
Герич провел 24 матча в футболке одесского клуба в сезоне 2025/26, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.
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