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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 10:44 | Обновлено 22 июня 2026, 11:08
1430
3

Динамо может покинуть талантливый украинец, который нужен Черноморцу

Одесский клуб намерен провести переговоры об аренде талантливого вингера Владислава Герича

22 июня 2026, 10:44 | Обновлено 22 июня 2026, 11:08
1430
3 Comments
Динамо может покинуть талантливый украинец, который нужен Черноморцу
ФК Динамо Киев. Владислав Герич
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В прошлом сезоне талантливый 20-летний футболист выступал в составе «моряков» на правах аренды и помог команде завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

Во время летнего трансферного окна Герич отправился на тренировочные сборы, которые проходят в Австрии под руководством главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка.

«Черноморец» надеется провести успешные переговоры с киевским клубом и договориться об аренде вингера, в услугах которого заинтересован наставник «моряков» Роман Григорчук.

Герич провел 24 матча в футболке одесского клуба в сезоне 2025/26, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.

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Динамо Киев Владислав Герич Игорь Костюк Черноморец Одесса Роман Григорчук ТаТоТаке Михаил Спиваковский трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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величезна втрата для динамо
без герича важко буде розраховувати на ТРЕТЄ місце
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+1
Це ж тільки транзит на деякий час
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0
Нах йому той Чорноморець , який буде боротись за виживання в кінці сезона
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0
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