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Чемпионат мира
30 июня 2026, 18:36 | Обновлено 30 июня 2026, 18:38
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Тренер Марокко: «Мы доминировали и заставили себя уважать»

Уахби доволен победой над Нидерландами

30 июня 2026, 18:36 | Обновлено 30 июня 2026, 18:38
59
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Тренер Марокко: «Мы доминировали и заставили себя уважать»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренер сборной Марокко Мохамед Уахби считает, что его команда доминировала и полностью справедливо обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) сборную Нидерландов.

«Я думаю, сборная Марокко заслужила всеобщее уважение. И сделала это не словами, а на поле. Вышли и победили. Игроки знали, что за нами – миллионы болельщиков. В Марокко было два часа ночи, когда игрался матч, но большинство не спали».

«Это давало футболистам энергию. Я считаю, что мы доминировали. Мы владели мячом 70% времени, нанесли больше ударов и контролировали встречу», – сказал Уахби.

В следующем раунде Марокко сыграет против Канады.

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Иван Зинченко Источник: Reuters
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"Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог". Нюанс у тому, що ці слова означають "померти". Бажаю Марокко знову далеко зайти
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