Тренер Марокко: «Мы доминировали и заставили себя уважать»

Тренер сборной Марокко Мохамед Уахби считает, что его команда доминировала и полностью справедливо обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) сборную Нидерландов.

«Я думаю, сборная Марокко заслужила всеобщее уважение. И сделала это не словами, а на поле. Вышли и победили. Игроки знали, что за нами – миллионы болельщиков. В Марокко было два часа ночи, когда игрался матч, но большинство не спали».

«Это давало футболистам энергию. Я считаю, что мы доминировали. Мы владели мячом 70% времени, нанесли больше ударов и контролировали встречу», – сказал Уахби.

В следующем раунде Марокко сыграет против Канады.