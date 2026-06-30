Тренер Марокко: «Мы доминировали и заставили себя уважать»
Уахби доволен победой над Нидерландами
Тренер сборной Марокко Мохамед Уахби считает, что его команда доминировала и полностью справедливо обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти) сборную Нидерландов.
«Я думаю, сборная Марокко заслужила всеобщее уважение. И сделала это не словами, а на поле. Вышли и победили. Игроки знали, что за нами – миллионы болельщиков. В Марокко было два часа ночи, когда игрался матч, но большинство не спали».
«Это давало футболистам энергию. Я считаю, что мы доминировали. Мы владели мячом 70% времени, нанесли больше ударов и контролировали встречу», – сказал Уахби.
В следующем раунде Марокко сыграет против Канады.
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