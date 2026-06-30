Иностранный клуб намерен подписать игрока Динамо, который не нужен Костюку
«Динамо» Бухарест и Андрей Николеску готовы к переговорам о переходе Владислава Бленуце
Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Fanatik.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересовано «Динамо» Бухарест и его президент Андрей Николеску, который намерен вступить в переговоры с украинским клубом.
По информации румынского функционера, нападающий не входит в планы главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка, поэтому киевляне пытаются найти новый клуб для своего игрока.
«Украинцы заплатили за этого форварда солидную сумму, но румынский нападающий пока не подтвердил свой уровень, хотя с первых дней пребывания находится в центре внимания болельщиков.
Интерес к нему проявило «Динамо» Бухарест, и в ситуации, когда киевский клуб хочет избавиться от Бленуце, Андрей Николеску готов действовать», – сообщил источник.
Бленуце присоединился к киевской команде в сентябре 2025 года, проведя 11 матчей в футболке «бело-синих» (один гол). Трансферная стоимость нападающего составляет один миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пьер Мунгенге обошелся киевлянам в кругленькую сумму
Переход Яцыка обошёлся в 4 миллиона евро