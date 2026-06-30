Иностранный клуб намерен подписать игрока Динамо, который не нужен Костюку

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Fanatik.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересовано «Динамо» Бухарест и его президент Андрей Николеску, который намерен вступить в переговоры с украинским клубом.

По информации румынского функционера, нападающий не входит в планы главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка, поэтому киевляне пытаются найти новый клуб для своего игрока.

«Украинцы заплатили за этого форварда солидную сумму, но румынский нападающий пока не подтвердил свой уровень, хотя с первых дней пребывания находится в центре внимания болельщиков.

Интерес к нему проявило «Динамо» Бухарест, и в ситуации, когда киевский клуб хочет избавиться от Бленуце, Андрей Николеску готов действовать», – сообщил источник.

Бленуце присоединился к киевской команде в сентябре 2025 года, проведя 11 матчей в футболке «бело-синих» (один гол). Трансферная стоимость нападающего составляет один миллион евро.