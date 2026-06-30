1 из 5. Сборная Нидерландов снова проиграла серию пенальти на ЧМ

Сборная Нидерландов в пятый раз в своей истории сыграла серию послематчевых пенальти на чемпионатах мира.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Лишь одна сборная в истории мировых первенств принимала участие в большем количестве серий пенальти – Аргентина (7).

Сборные с наибольшим количеством сыгранных серий послематчевых пенальти на чемпионатах мира:

7 – Аргентина

5 – Бразилия

5 – Испания

5 – Франция

5 – Германия

5 – Нидерланды

Нидерланды 4 из 5 серий пенальти на мундиалях завершили своим поражением. Это случилось и в поединке против марокканцев (2:3).

Все серии послематчевых пенальти сборной Нидерландов на чемпионатах мира:

2026: 1/16 финала, Марокко – 2:3

2022: четвертьфинал, Аргентина – 3:4

2014: полуфинал, Аргентина – 2:4

2014: четвертьфинал, Коста-Рика – 4:3

1998: полуфинал, Бразилия – 2:4