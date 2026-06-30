Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 1 из 5. Сборная Нидерландов снова проиграла серию пенальти на ЧМ
Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:28 |
521
2

1 из 5. Сборная Нидерландов снова проиграла серию пенальти на ЧМ

Вспоминаем результаты всех серий одиннадцатиметровых нидерландцев на мировых первенствах

30 июня 2026, 07:28 |
521
2 Comments
1 из 5. Сборная Нидерландов снова проиграла серию пенальти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Нидерландов в пятый раз в своей истории сыграла серию послематчевых пенальти на чемпионатах мира.

Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.

Лишь одна сборная в истории мировых первенств принимала участие в большем количестве серий пенальти – Аргентина (7).

Сборные с наибольшим количеством сыгранных серий послематчевых пенальти на чемпионатах мира:

  • 7 – Аргентина
  • 5 – Бразилия
  • 5 – Испания
  • 5 – Франция
  • 5 – Германия
  • 5 – Нидерланды

Нидерланды 4 из 5 серий пенальти на мундиалях завершили своим поражением. Это случилось и в поединке против марокканцев (2:3).

Все серии послематчевых пенальти сборной Нидерландов на чемпионатах мира:

  • 2026: 1/16 финала, Марокко – 2:3
  • 2022: четвертьфинал, Аргентина – 3:4
  • 2014: полуфинал, Аргентина – 2:4
  • 2014: четвертьфинал, Коста-Рика – 4:3
  • 1998: полуфинал, Бразилия – 2:4
По теме:
Канцлер отреагировал на сенсационный вылет сборной Германии из ЧМ-2026
Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?
АНЧЕЛОТТИ – о победе Бразилии над Японией: «Я был уверен в команде»
сборная Марокко по футболу серия пенальти сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Исса Диоп Коди Гакпо
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29 июня 2026, 08:20 0
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман заявил, что всё было честно

Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29 июня 2026, 10:25 7
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро

«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка

В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
Футбол | 30.06.2026, 05:29
В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Футбол | 29.06.2026, 23:52
Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29.06.2026, 07:06
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На тренуваннях потрібно не куйньою страждати , а відпрацьовувати 11 метрові
Ответить
+2
А якщо ще Євро додати ( тричі поспіль вилітали), взагалі капець статистика.
Ответить
0
Популярные новости
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 2
Бокс
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 4
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 2
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 25
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем