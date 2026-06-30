1 из 5. Сборная Нидерландов снова проиграла серию пенальти на ЧМ
Вспоминаем результаты всех серий одиннадцатиметровых нидерландцев на мировых первенствах
Сборная Нидерландов в пятый раз в своей истории сыграла серию послематчевых пенальти на чемпионатах мира.
Это произошло в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Марокко.
Лишь одна сборная в истории мировых первенств принимала участие в большем количестве серий пенальти – Аргентина (7).
Сборные с наибольшим количеством сыгранных серий послематчевых пенальти на чемпионатах мира:
- 7 – Аргентина
- 5 – Бразилия
- 5 – Испания
- 5 – Франция
- 5 – Германия
- 5 – Нидерланды
Нидерланды 4 из 5 серий пенальти на мундиалях завершили своим поражением. Это случилось и в поединке против марокканцев (2:3).
Все серии послематчевых пенальти сборной Нидерландов на чемпионатах мира:
- 2026: 1/16 финала, Марокко – 2:3
- 2022: четвертьфинал, Аргентина – 3:4
- 2014: полуфинал, Аргентина – 2:4
- 2014: четвертьфинал, Коста-Рика – 4:3
- 1998: полуфинал, Бразилия – 2:4
Nations ayant disputé le plus de séances de tirs au but dans l'histoire de la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 30, 2026
7- 🇦🇷Argentine
5- 🇧🇷 Brésil
5- 🇪🇸Espagne
5- 🇫🇷France
5- 🇩🇪 Allemagne
5- 🇳🇱 PAYS-BAS #PBMAR
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