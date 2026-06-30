Заруба. Нидерланды и Марокко перевели игру в овертаймы на ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Марокко не смогли определить сильнейшего за 90 минут основного времени.

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На арене «Estadio BBVA» команды обменялись голами и продолжили борьбу за выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

Первый мяч в поединке забил Коди Гакпо на 72-й минуте. Ответ от марокканцев пришел в компенсированное арбитром время – Исса Диоп точно пробил головой.

Далее футболистов ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Если по итогам этого времени победитель не определится, будет проведена серия пенальти.

ЧМ-2026. Плей-офф

1/16 финала. 30 июня

Нидерланды – Марокко – 1:1 (основное время)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

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