В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
Президент Сантьяго Пенья объявил о выходном дне
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил о введении выходного дня 30 июня в связи с выходом сборной в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Латиноамериканская команда сенсационно выбила сборную Германии, одолев соперника в серии пенальти – 1:1, 4:3 по пен.
Введение выходного дня направлено на единение граждан Парагвая во время празднования исторической победы на мундиале.
В следующем раунде сборная Парагвая сыграет против победителя пары Франция – Швеция.
Заявление президента Парагвая Сантьяго Пеньи:
«Великий Парагвай!
Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая олицетворяет самую глубокую суть нашей идентичности: характер, веру и силу народа, который никогда не сдается.
Спасибо тебе, «Альбироха», за то, что подарила нам эту безграничную радость и снова объединила миллионы парагвайцев под одним флагом.
Указ № 6280: хорошего стоит подождать.
Вперед, Парагвай».
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
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