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Чемпионат мира
30 июня 2026, 05:29 | Обновлено 30 июня 2026, 05:51
838
0

В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ

Президент Сантьяго Пенья объявил о выходном дне

30 июня 2026, 05:29 | Обновлено 30 июня 2026, 05:51
838
0
В Парагвае сделали сюрприз гражданам после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил о введении выходного дня 30 июня в связи с выходом сборной в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Латиноамериканская команда сенсационно выбила сборную Германии, одолев соперника в серии пенальти – 1:1, 4:3 по пен.

Введение выходного дня направлено на единение граждан Парагвая во время празднования исторической победы на мундиале.

В следующем раунде сборная Парагвая сыграет против победителя пары Франция – Швеция.

Заявление президента Парагвая Сантьяго Пеньи:

«Великий Парагвай!

Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая олицетворяет самую глубокую суть нашей идентичности: характер, веру и силу народа, который никогда не сдается.

Спасибо тебе, «Альбироха», за то, что подарила нам эту безграничную радость и снова объединила миллионы парагвайцев под одним флагом.

Указ № 6280: хорошего стоит подождать.

Вперед, Парагвай».

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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