Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль эмоционально высказался о матче против Германии в 1/16 финала ЧМ-2026, в котором латиноамериканцы неожиданно выбили именитого соперника.

Парагвайцы расписали ничью в основное и дополнительное время, а вот в серии пенальти оказались точнее – 1:1, 4:3 по пен.

«Это невероятные эмоции. Матч был очень сложным, с самого начала было понятно, что они будут атаковать нас со всех сторон. Мы сумели выстоять, открыли счет, они смогли отыграться, но мы удержали эту ничью и, слава Богу, победили в серии пенальти.

Анализ каждого игрока, каждого аспекта, каждой детали – слава Богу, мне удалось отбить два пенальти, что стало решающим для выхода дальше.

Это действительно привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира, и эту победу я посвящаю всему парагвайскому народу.

Этот выход в следующий раунд – для моего племянника, которому сейчас тяжело, он находится в больнице, и мы надеемся, что он скоро поправится. Я пообещал, что если стану лучшим игроком матча, то посвящу это достижение ему», – подытожил Хиль.

В следующем раунде сборная Парагвая сыграет против победителя пары Франция – Швеция.