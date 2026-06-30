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  4. Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 05:20 |
281
0

Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»

Орландо Хиль поделился эмоциями после сенсационного матча 1/16 финала

30 июня 2026, 05:20 |
281
0
Герой сборной Парагвая: «Это привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орландо Хиль
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Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль эмоционально высказался о матче против Германии в 1/16 финала ЧМ-2026, в котором латиноамериканцы неожиданно выбили именитого соперника.

Парагвайцы расписали ничью в основное и дополнительное время, а вот в серии пенальти оказались точнее – 1:1, 4:3 по пен.

«Это невероятные эмоции. Матч был очень сложным, с самого начала было понятно, что они будут атаковать нас со всех сторон. Мы сумели выстоять, открыли счет, они смогли отыграться, но мы удержали эту ничью и, слава Богу, победили в серии пенальти.

Анализ каждого игрока, каждого аспекта, каждой детали – слава Богу, мне удалось отбить два пенальти, что стало решающим для выхода дальше.

Это действительно привилегия, мы выбили экс-чемпионов мира, и эту победу я посвящаю всему парагвайскому народу.

Этот выход в следующий раунд – для моего племянника, которому сейчас тяжело, он находится в больнице, и мы надеемся, что он скоро поправится. Я пообещал, что если стану лучшим игроком матча, то посвящу это достижение ему», – подытожил Хиль.

В следующем раунде сборная Парагвая сыграет против победителя пары Франция – Швеция.

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Андрей Витренко Источник
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