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30 июня 2026, 03:55 | Обновлено 30 июня 2026, 04:01
233
0

ФОТО. Рэшфорд сыграет против бывшего одноклассника на ЧМ-2026

Форвард Англии встретится с давним другом в матче против ДР Конго

30 июня 2026, 03:55 | Обновлено 30 июня 2026, 04:01
233
0
ФОТО. Рэшфорд сыграет против бывшего одноклассника на ЧМ-2026
Instagram. Маркус Рэшфорд
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Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд может встретиться на поле со своим давним другом в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против ДР Конго.

Как сообщает The Sun, Рэшфорд и защитник сборной ДР Конго Аксель Туанзебе учились вместе в школе Aston on Mersey в Большом Манчестере. Обоим футболистам сейчас по 28 лет, а после школы они также вместе прошли через систему «Манчестер Юнайтед».

Туанзебе выступал за юношеские и молодежные сборные Англии – U-19, U-20 и U-21, однако так и не получил вызов в национальную команду. Два года назад он решил сменить футбольное гражданство и начал выступать за ДР Конго.

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Теперь защитник попытается остановить своего бывшего одноклассника и партнера по академии «МЮ» в матче плей-офф чемпионата мира.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривает вариант с выходом Рэшфорда в стартовом составе на игру против ДР Конго. Форвард оставался на скамейке запасных в матчах группового этапа против Хорватии и Ганы, но получил шанс в поединке с Панамой.

Интересно, что Рэшфорд и Туанзебе были не единственными учениками Aston on Mersey, которые стали профессиональными футболистами. Вместе с ними учились Джимми Данн, который сейчас выступает за КПР, а также Тосин Кехинде, игравший в Португалии, Дании, Венгрии и Турции.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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