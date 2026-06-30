Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко
Чемпионат мира
30 июня 2026, 02:55 | Обновлено 30 июня 2026, 02:57
80
0

Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко

Поединок плей-офф состоится 30 июня в 04:00 по киевскому времени

30 июня 2026, 02:55 | Обновлено 30 июня 2026, 02:57
80
0
Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главные тренеры сборных Нидерландов и Марокко – Рональд Куман и Мохамед Уахби – определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок команд пройдет 30 июня на арене Estadio BBVA. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

С капитанской повязкой в составе Нидерландов выйдет центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, в то время как марокканцев в роли капитана выведет фланговый защитник Ашраф Хакими из ПСЖ.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против Канады, которая выбила из турнира ЮАР (1:0).

Стартовые составы на матч Нидерланды – Марокко:

По теме:
Нидерланды – Марокко. Текстовая трансляция матча
Оборвалась серия. Германия впервые на ЧМ проиграла в серии пенальти
ФОТО. Герой серии. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Германия – Парагвай
сборная Нидерландов по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29 июня 2026, 08:20 0
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман заявил, что всё было честно

Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко
Футбол | 30 июня 2026, 00:29 0
Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко
Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что яркого футбола в этом поединке зрители не увидят

Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Волейбол | 29.06.2026, 18:40
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 23
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем