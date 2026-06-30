Названы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды – Марокко

Главные тренеры сборных Нидерландов и Марокко – Рональд Куман и Мохамед Уахби – определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

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Поединок команд пройдет 30 июня на арене Estadio BBVA. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

С капитанской повязкой в составе Нидерландов выйдет центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, в то время как марокканцев в роли капитана выведет фланговый защитник Ашраф Хакими из ПСЖ.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против Канады, которая выбила из турнира ЮАР (1:0).

Стартовые составы на матч Нидерланды – Марокко: