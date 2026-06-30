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  4. ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 03:11 |
534
0

ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026

Тренер с опущенной головой покинул поле

30 июня 2026, 03:11 |
534
0
ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн без слов и эмоций отреагировал на поражение своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Немецкая команда довела поединок с Парагваем до серии пенальти, где уступила латиноамериканцам – 1:1, 3:4 по пенальти.

После победного гола Хосе Канале тренер сборной Германии был полностью опустошен.

Нагельсманн, опустив голову, сидел на своем месте и смотрел в одну точку. Спустя некоторое время тренер поблагодарил команду за матч и тихо покинул пределы поля.

ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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