ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026
Тренер с опущенной головой покинул поле
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн без слов и эмоций отреагировал на поражение своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Немецкая команда довела поединок с Парагваем до серии пенальти, где уступила латиноамериканцам – 1:1, 3:4 по пенальти.
После победного гола Хосе Канале тренер сборной Германии был полностью опустошен.
Нагельсманн, опустив голову, сидел на своем месте и смотрел в одну точку. Спустя некоторое время тренер поблагодарил команду за матч и тихо покинул пределы поля.
ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в трех сетах вырвала победу у Аои Ито в матче 1-го раунда травяного мейджора
Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников