Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн без слов и эмоций отреагировал на поражение своей команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Немецкая команда довела поединок с Парагваем до серии пенальти, где уступила латиноамериканцам – 1:1, 3:4 по пенальти.

После победного гола Хосе Канале тренер сборной Германии был полностью опустошен.

Нагельсманн, опустив голову, сидел на своем месте и смотрел в одну точку. Спустя некоторое время тренер поблагодарил команду за матч и тихо покинул пределы поля.

ФОТО. Реакция Нагельсманна на вылет сборной Германии с ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн