Победитель матча 1/16 финала ЧМ Германия – Парагвай определится по пенальти
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1
В матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Паргвая будет серия пенальти.
За основные 90 минут и овертайм (два тайма по 15 минут) команды не сумели определить победителя.
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На 42-й минуте в составе парагвайцев отличился Хулио Энсисо, а на 54-й ответил Кай Хаверц.
Победитель этого поединка, который стартовал 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо, в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет либо с Францией, либо со Швецией.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня
Германия – Парагвай – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42
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