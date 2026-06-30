Победитель матча 1/16 финала ЧМ Германия – Парагвай определится по пенальти

В матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Германии и Паргвая будет серия пенальти.

За основные 90 минут и овертайм (два тайма по 15 минут) команды не сумели определить победителя.

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На 42-й минуте в составе парагвайцев отличился Хулио Энсисо, а на 54-й ответил Кай Хаверц.

Победитель этого поединка, который стартовал 29 июня в 23:30 по Киеву на стадионе Джиллетт в Фоксборо, в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет либо с Францией, либо со Швецией.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 29 июня

Германия – Парагвай – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Хаверц, 54 – Энсисо, 42