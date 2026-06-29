Герой сборной Бразилии: «Мне не хватает слов, чтобы описать это»

Вингер сборной Бразилии Габриэл Мартинелли прокомментировал победу над национальной сборной Японии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Мне не хватает слов, чтобы описать ту радость, которую я чувствую в сердце. Видеть всех тех болельщиков, которые встали со своих мест, моих родителей, друзей... Я не могу этого объяснить. После того, как мяч попал в штангу, я знал, что у меня будет ещё один шанс. Честно говоря, у меня нет слов. Я просто счастлив, что смог помочь команде — независимо от того, играю ли я слева или по центру. Самое главное — помогать команде».

Именно Габриэль Мартинелли забил победный гол в матче на 90+5-й минуте.

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром. Япония покидает турнир.