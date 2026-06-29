Дзион СУДЗУКИ: «Мы боролись до самого конца, это очень тяжелое чувство»

Вратарь сборной Японии Дзион Сузуки прокомментировал поражение от сборной Бразилии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Больше всего обидно, что результат не оправдал ожиданий — нам не удалось одержать победу. Мы боролись до самого конца, но в итоге вынуждены смириться с поражением. Это очень тяжелое чувство.

После того, как мы вышли вперед, они усилили натиск во втором тайме, и мы не смогли удержать преимущество. Лично я считаю, что должен был предотвратить пропущенные голы. Я ещё не достаточно хорош и не смог совершить те действия, которые помогли бы команде в самый важный момент — я знаю, что мне ещё многому нужно научиться.

Участие в этом турнире — это то, что я должен превратить в настоящий стимул. Эмоционально пока трудно думать о следующем турнире, но следующий раз обязательно будет, поэтому я хочу запечатлеть этот опыт в своём сердце и продолжать двигаться вперёд».

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром. Япония покидает турнир.