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  4. Дзион СУДЗУКИ: «Мы боролись до самого конца, это очень тяжелое чувство»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:33 | Обновлено 29 июня 2026, 23:34
86
0

Дзион СУДЗУКИ: «Мы боролись до самого конца, это очень тяжелое чувство»

Вратарь сборной Японии прокомментировал поражение от Бразилии

29 июня 2026, 23:33 | Обновлено 29 июня 2026, 23:34
86
0
Дзион СУДЗУКИ: «Мы боролись до самого конца, это очень тяжелое чувство»
ФИФА
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Вратарь сборной Японии Дзион Сузуки прокомментировал поражение от сборной Бразилии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Больше всего обидно, что результат не оправдал ожиданий — нам не удалось одержать победу. Мы боролись до самого конца, но в итоге вынуждены смириться с поражением. Это очень тяжелое чувство.

После того, как мы вышли вперед, они усилили натиск во втором тайме, и мы не смогли удержать преимущество. Лично я считаю, что должен был предотвратить пропущенные голы. Я ещё не достаточно хорош и не смог совершить те действия, которые помогли бы команде в самый важный момент — я знаю, что мне ещё многому нужно научиться.

Участие в этом турнире — это то, что я должен превратить в настоящий стимул. Эмоционально пока трудно думать о следующем турнире, но следующий раз обязательно будет, поэтому я хочу запечатлеть этот опыт в своём сердце и продолжать двигаться вперёд».

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится либо с Норвегией, либо с Кот-д'Ивуаром. Япония покидает турнир.

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Дзион Судзуки сборная Японии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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