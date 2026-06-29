Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 29 июня в 23:30 по Киеву
29 июня сборные Германии и Парагвая стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.
Команда проведут очный поединок на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставником Германии является Юлиан Нагельсманн. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.
Германия заняла первое место в группе G. Результаты: Кюрасао (7:1), Кот-д'Ивуар (2:1), Эквадор (1:2).
Парагвай завершила квартет D на второй позиции. Результаты: США (1:4), Турция (1:0), Австралия (0:0).
Победитель противостояния Германия – Парагвай в 1/8 финала поборется либо с Францией, либо со Швецией.
Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
События матча
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