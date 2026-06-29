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29 июня сборные Германии и Парагвая стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команда проведут очный поединок на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по Киеву.

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Наставником Германии является Юлиан Нагельсманн. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.

Германия заняла первое место в группе G. Результаты: Кюрасао (7:1), Кот-д'Ивуар (2:1), Эквадор (1:2).

Парагвай завершила квартет D на второй позиции. Результаты: США (1:4), Турция (1:0), Австралия (0:0).

Победитель противостояния Германия – Парагвай в 1/8 финала поборется либо с Францией, либо со Швецией.

Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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