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Германия
29.06.2026 23:30 – перерыв 0 : 1
Парагвай
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Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:30 | Обновлено 29 июня 2026, 23:31
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Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 29 июня в 23:30 по Киеву

29 июня 2026, 23:30 | Обновлено 29 июня 2026, 23:31
5563
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Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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29 июня сборные Германии и Парагвая стартуют в плей-офф чемпионата мира 2026.

Команда проведут очный поединок на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставником Германии является Юлиан Нагельсманн. Сборную Парагвая тренирует Густаво Хулио Альфаро.

Германия заняла первое место в группе G. Результаты: Кюрасао (7:1), Кот-д'Ивуар (2:1), Эквадор (1:2).

Парагвай завершила квартет D на второй позиции. Результаты: США (1:4), Турция (1:0), Австралия (0:0).

Победитель противостояния Германия – Парагвай в 1/8 финала поборется либо с Францией, либо со Швецией.

Германия – Парагвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Германия – Парагвай
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Трансляция матча В эфире

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События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай), асcист Матиас Галарса.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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немецкие клоуны которые только кюрасао обыгрывать могут вылетят в трубу, они за 96 минут не родят ни одного гола это 100%
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