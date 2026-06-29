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Чемпионат мира
29 июня 2026, 23:30 | Обновлено 29 июня 2026, 23:39
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КАЗЕМИРО: «Это команда, которая выиграет чемпионат мира»

Каземиро дал комментарий после волевой победы над Японией

29 июня 2026, 23:30 | Обновлено 29 июня 2026, 23:39
455
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КАЗЕМИРО: «Это команда, которая выиграет чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро подвел итоги матча с командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

«Главная сила команды заключалась в нашем настрое. Мы постоянно оказывали давление в атаке. На чемпионате мира крайне важно ценить игроков, выходящих на замену. Эндрик вышел на поле и сегодня сыграл очень хорошо, Мартинелли – еще один отличный игрок, а Райан прекрасно заменяет Рафинью. Вот такой настрой – и это команда, которая выиграет чемпионат мира», – заявил Каземиро.

Бразильцы вырвали победу на 90+5-й минуте. В следующем раунде они сыграют с Кот-д`Ивуаром или Норвегией.

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Каземиро сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Японии по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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Хєр ви виграєте, в не  чемпіонат 
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+5
Смішний той Каземіро, це одна з найслабших збірних Бразилії в історії всіх ЧС.
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+3
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