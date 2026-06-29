КАЗЕМИРО: «Это команда, которая выиграет чемпионат мира»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро подвел итоги матча с командой Японии в 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

«Главная сила команды заключалась в нашем настрое. Мы постоянно оказывали давление в атаке. На чемпионате мира крайне важно ценить игроков, выходящих на замену. Эндрик вышел на поле и сегодня сыграл очень хорошо, Мартинелли – еще один отличный игрок, а Райан прекрасно заменяет Рафинью. Вот такой настрой – и это команда, которая выиграет чемпионат мира», – заявил Каземиро.

Бразильцы вырвали победу на 90+5-й минуте. В следующем раунде они сыграют с Кот-д`Ивуаром или Норвегией.