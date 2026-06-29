Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на ЧМ
Полузащитник забил свой 10-й гол в 90-м матче за национальную команду
Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на чемпионатах мира.
Полузащитник в возрасте 34 лет и 126 дней отличился забитым мячом в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.
Более возрастным бразильцем чем Каземиро, который забивал на мундиалях, был лишь Бебето в возрасте 34 года и 137 дней (1998, против Дании).
Самые возрастные авторы забитых мячей в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира
- 34 года и 137 дней – Бебето
- 34 года и 126 дней – Каземиро
- 33 года и 278 дней – Тиаго Силва
- 33 года и 23 дня – Нилсон Сантос
- 32 года и 257 дней – Гарринча
Отметим также, что для Каземиро этот гол стал 10-м за сборную Бразилии. Забил он его в 90-м матче за национальную команду.
Также напомним, что 34-летний полузащитник в игре против Японии получил свою пятую желтую карточку на мундиалях, став одним из рекордсменов мировых первенств по данному показателю.
Casemiro nets his 10th international goal in his 90th appearance for Brazil. 🇧🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/VWnyZQvDEU— Squawka Live (@Squawka_Live) June 29, 2026
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