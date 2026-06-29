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  4. Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на ЧМ
Чемпионат мира
29 июня 2026, 21:49 |
472
0

Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на ЧМ

Полузащитник забил свой 10-й гол в 90-м матче за национальную команду

29 июня 2026, 21:49 |
472
0
Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Полузащитник в возрасте 34 лет и 126 дней отличился забитым мячом в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.

Более возрастным бразильцем чем Каземиро, который забивал на мундиалях, был лишь Бебето в возрасте 34 года и 137 дней (1998, против Дании).

Самые возрастные авторы забитых мячей в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира

  • 34 года и 137 дней – Бебето
  • 34 года и 126 дней – Каземиро
  • 33 года и 278 дней – Тиаго Силва
  • 33 года и 23 дня – Нилсон Сантос
  • 32 года и 257 дней – Гарринча

Отметим также, что для Каземиро этот гол стал 10-м за сборную Бразилии. Забил он его в 90-м матче за национальную команду.

Также напомним, что 34-летний полузащитник в игре против Японии получил свою пятую желтую карточку на мундиалях, став одним из рекордсменов мировых первенств по данному показателю.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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