Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше
Вспомним игроков с наибольшим количеством желтых карточек на мировых первенствах
34-летний полузащитник сборной Бразилии Каземиро получил свою пятую желтую карточку на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.
В истории мировых первенств только двое игроков имели в своем пассиве больше желтых карточек: аргентинец Хавьер Маскерано (7) и бразилец Кафу (6).
Игроки с наибольшим количеством желтых карточек в истории чемпионатов мира
- 7 – Хавьер Маскерано (Аргентина)
- 6 – Кафу (Бразилия)
- 5 – Салли Мунтари (Ганна)
- 5 – Казэмиро (Бразилия)
- 5 – Эктор Морено (Мексика)
- 5 – Николас Отаменди (Аргентина)
- 5 – Рафаэль Маркес (Мексика)
Желтые карточки Каземиро на чемпионатах мира
- 2026: Япония
- 2026: Марокко
- 2022: Хорватия
- 2018: Мексика
- 2018: Швейцария
Casemiro has been shown his fifth yellow card at a World Cup.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026
Only Javier Mascherano and Cafu have been booked more often at the World Cup. pic.twitter.com/EoLBBozWmY
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