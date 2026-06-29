Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше

34-летний полузащитник сборной Бразилии Каземиро получил свою пятую желтую карточку на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.

В истории мировых первенств только двое игроков имели в своем пассиве больше желтых карточек: аргентинец Хавьер Маскерано (7) и бразилец Кафу (6).

Игроки с наибольшим количеством желтых карточек в истории чемпионатов мира

7 – Хавьер Маскерано (Аргентина)

6 – Кафу (Бразилия)

5 – Салли Мунтари (Ганна)

5 – Казэмиро (Бразилия)

5 – Эктор Морено (Мексика)

5 – Николас Отаменди (Аргентина)

5 – Рафаэль Маркес (Мексика)

Желтые карточки Каземиро на чемпионатах мира

2026: Япония

2026: Марокко

2022: Хорватия

2018: Мексика

2018: Швейцария