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  4. Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше
Чемпионат мира
29 июня 2026, 21:02 |
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Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше

Вспомним игроков с наибольшим количеством желтых карточек на мировых первенствах

29 июня 2026, 21:02 |
130
0
Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше
Getty Images/Global Images Ukraine
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34-летний полузащитник сборной Бразилии Каземиро получил свою пятую желтую карточку на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.

В истории мировых первенств только двое игроков имели в своем пассиве больше желтых карточек: аргентинец Хавьер Маскерано (7) и бразилец Кафу (6).

Игроки с наибольшим количеством желтых карточек в истории чемпионатов мира

  • 7 – Хавьер Маскерано (Аргентина)
  • 6 – Кафу (Бразилия)
  • 5 – Салли Мунтари (Ганна)
  • 5 – Казэмиро (Бразилия)
  • 5 – Эктор Морено (Мексика)
  • 5 – Николас Отаменди (Аргентина)
  • 5 – Рафаэль Маркес (Мексика)

Желтые карточки Каземиро на чемпионатах мира

  • 2026: Япония
  • 2026: Марокко
  • 2022: Хорватия
  • 2018: Мексика
  • 2018: Швейцария
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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