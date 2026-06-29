Чешский криптонит. Экс-четвертая ракетка вылетела с Уимблдона в 1-м раунде

Экс-четвертая ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвень (WTA 138) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

Циньвень проиграла чешке Катерине Синяковой (WTA 36) в двух сетах за 1 час и 59 минут – 4:6, 4:6.

Счет очных встреч соперниц – 4:1 в пользу чешской теннисистки.

Циньвень и Синякова уже третий раз играют в 1/64 финала Уимблдона. Первый раз теннисистки встретились на этой стадии в 2023 году, второй – в 2025 году и третий – в 2026 году. Во всех встречах победу одержала Синякова.

В 1/32 финала Катерина сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Катерина Синякова [32] – Чжэн Циньвень – 6:4, 6:4

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