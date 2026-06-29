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Уимблдон
29 июня 2026, 22:57 | Обновлено 29 июня 2026, 23:03
660
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Чешский криптонит. Экс-четвертая ракетка вылетела с Уимблдона в 1-м раунде

Чжэн Циньвень уступила Катерине Синяковой в двух сетах

29 июня 2026, 22:57 | Обновлено 29 июня 2026, 23:03
660
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Чешский криптонит. Экс-четвертая ракетка вылетела с Уимблдона в 1-м раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
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Экс-четвертая ракетка мира, представительница Китая Чжэн Циньвень (WTA 138) завершила выступления на Уимблдоне 2026.

Циньвень проиграла чешке Катерине Синяковой (WTA 36) в двух сетах за 1 час и 59 минут – 4:6, 4:6.

Счет очных встреч соперниц – 4:1 в пользу чешской теннисистки.

Циньвень и Синякова уже третий раз играют в 1/64 финала Уимблдона. Первый раз теннисистки встретились на этой стадии в 2023 году, второй – в 2025 году и третий – в 2026 году. Во всех встречах победу одержала Синякова.

В 1/32 финала Катерина сыграет с соотечественницей Николой Бартунковой.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Катерина Синякова [32] – Чжэн Циньвень – 6:4, 6:4

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Цікаво, дві з двох таїландок пройшли в друге коло.
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