Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко

30 июня, когда в Украине будет четыре часа утра, в Монтерее прозвучит стартовый свисток матча 1/16 финала чемпионата мира Нидерланды – Марокко. Матча, в котором крайне сложно назвать фаворита. На прошлом Мундиале нидерландцы дошли до четвертьфинала, а марокканцы и вовсе стали четвертой командой турнира.

Своими мыслями накануне этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сейчас и Нидерланды, и Марокко выглядят очень хорошо, – сказал Кравченко. – На бумаге фаворитом, как бы выглядит европейская команда, но я бы не спешил говорить о том, что нидерландцы уже в 1/8-й.

Конечно, хотелось, чтобы на этой стадии команды начали демонстрировать смелый, более агрессивный футбол. Но с другой стороны стоит понимать, что на первом месте надежность, мало, кто хочет рисковать, не часто увидишь серьезный прессинг. Может, это и с погодой связано, но факт остается фактом. Думаю, и в предстоящем поединке будет в какой-то мере осторожная игра, и много голов мы не увидим, так как цена ошибки очень высока.

Что касается прогноза на этот поединок, то я ставлю на ничью – 1:1. В дополнительное время голов забито не будет, а в серии пенальти победит сборная Нидерландов.