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Чемпионат мира
30 июня 2026, 00:29 |
528
0

Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что яркого футбола в этом поединке зрители не увидят

30 июня 2026, 00:29 |
528
0
Все решит лотерея. Кравченко дал прогноз на матч Нидерланды – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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30 июня, когда в Украине будет четыре часа утра, в Монтерее прозвучит стартовый свисток матча 1/16 финала чемпионата мира Нидерланды – Марокко. Матча, в котором крайне сложно назвать фаворита. На прошлом Мундиале нидерландцы дошли до четвертьфинала, а марокканцы и вовсе стали четвертой командой турнира.

Своими мыслями накануне этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Сейчас и Нидерланды, и Марокко выглядят очень хорошо, – сказал Кравченко. – На бумаге фаворитом, как бы выглядит европейская команда, но я бы не спешил говорить о том, что нидерландцы уже в 1/8-й.

Конечно, хотелось, чтобы на этой стадии команды начали демонстрировать смелый, более агрессивный футбол. Но с другой стороны стоит понимать, что на первом месте надежность, мало, кто хочет рисковать, не часто увидишь серьезный прессинг. Может, это и с погодой связано, но факт остается фактом. Думаю, и в предстоящем поединке будет в какой-то мере осторожная игра, и много голов мы не увидим, так как цена ошибки очень высока.

Что касается прогноза на этот поединок, то я ставлю на ничью – 1:1. В дополнительное время голов забито не будет, а в серии пенальти победит сборная Нидерландов.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Марокко по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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