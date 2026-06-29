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Чемпионат мира
29 июня 2026, 16:15 |
505
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Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира

Олег Федорчук считает, что в четверке лучших команд окажутся Франция, Испания, Англия и Аргентина

29 июня 2026, 16:15 |
505
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Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции
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На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике начались матчи 1/16 финала. Но самая интересная борьба еще впереди. Уже в 1/8-й могут сойтись Франция и Германия, Португалия – Испания или, к примеру, Мексика – Англия.

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер и известный футбольный эксперт Олег Федорчук подвел итог группового раунда, а также спрогнозировал полуфинальные пары текущего Мундиаля.

– В том, что там будет Францию я практически не сомневаюсь, – сказал Федорчук. – Хотя сетка команд с их стороны выглядит очень внушительно – в 1/8-й может быть Германия, там же находятся Нидерланды, Португалия, Испания, Бельгия. Слепой жребий оказался вовсе не слепым (смеется). Возможно, так сделано специально, чтобы в финале обязательно была одна не европейская сборная. Мне сложно сказать, кто будет в финале, но полуфинальные пары спрогнозирую такими: Франция – Испания и Англия – Аргентина.

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Олег Федорчук ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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