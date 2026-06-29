«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ

Второй парой команд, кто проведет свой матч 1/16 финала, станет Бразилия и Япония. Встреча этих соперников запланирована на 29 июня, 20:00. Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– В этом противостоянии Бразилия, если и является фаворитом, то совсем небольшим, – сказал Безус. – Матчи группового раунда показали, что Япония не подарок для любого соперника.

Бразильцы начинают игру по схеме 4–3–3, но при обороне своих ворот Винисиус остается впереди и эта схема трансформируется в 4–4–2, что очень схоже с работой Карло Анчелотти у руля «Реала».

Что касается японцев, то в матчах с равными себе или более слабыми оппонентами, команда действует по схеме 4–2–3–1, А вот против топовых сборных они перестраиваются на 5–4 –1. Это мы и увидим в исполнении подопечных Хадзимэ Мориясу в матче с Бразилией, которая много забивает. Тот же Винисиус сейчас пребывает в хороших кондициях, поэтому японцы, на мой взгляд, будут играть больше от обороны, чтобы свести риск к минимуму, с насыщением центральной зоны и в надежде на разящие контратаки, что они хорошо умеют делать. В этой связи можно выделить моего бывшего одноклубника по «Сент-Трюйдену» Даити Камаду, который отметился уже двумя забитыми мячами на нынешнем чемпионате мира.

Тем не менее, несмотря на все плюсы японской сборной, которая, думаю, один раз накажет соперника, я все-таки отдам минимальное предпочтение Бразилии – 2:1. На мой взгляд, все-таки скажется более высокий индивидуальный класс бразильских футболистов.