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Чемпионат мира
29 июня 2026, 14:06 | Обновлено 29 июня 2026, 14:42
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«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что бразильцам будет очень непросто в матче с японцами

29 июня 2026, 14:06 | Обновлено 29 июня 2026, 14:42
932
2 Comments
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Второй парой команд, кто проведет свой матч 1/16 финала, станет Бразилия и Япония. Встреча этих соперников запланирована на 29 июня, 20:00. Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– В этом противостоянии Бразилия, если и является фаворитом, то совсем небольшим, – сказал Безус. – Матчи группового раунда показали, что Япония не подарок для любого соперника.

Бразильцы начинают игру по схеме 4–3–3, но при обороне своих ворот Винисиус остается впереди и эта схема трансформируется в 4–4–2, что очень схоже с работой Карло Анчелотти у руля «Реала».

Что касается японцев, то в матчах с равными себе или более слабыми оппонентами, команда действует по схеме 4–2–3–1, А вот против топовых сборных они перестраиваются на 5–4 –1. Это мы и увидим в исполнении подопечных Хадзимэ Мориясу в матче с Бразилией, которая много забивает. Тот же Винисиус сейчас пребывает в хороших кондициях, поэтому японцы, на мой взгляд, будут играть больше от обороны, чтобы свести риск к минимуму, с насыщением центральной зоны и в надежде на разящие контратаки, что они хорошо умеют делать. В этой связи можно выделить моего бывшего одноклубника по «Сент-Трюйдену» Даити Камаду, который отметился уже двумя забитыми мячами на нынешнем чемпионате мира.

Тем не менее, несмотря на все плюсы японской сборной, которая, думаю, один раз накажет соперника, я все-таки отдам минимальное предпочтение Бразилии – 2:1. На мой взгляд, все-таки скажется более высокий индивидуальный класс бразильских футболистов.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу Винисиус Жуниор Даити Камада Карло Анчелотти Хадзимэ Мориясу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Это игра и всё  может статься.  2:2 с Нидерландами это не хухры-мухры.
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У Японії каралка не виросла. Бразилія мертва, але й азіати слабкі цього року
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