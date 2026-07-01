Лидер сборной Украины рассказал, как Суркис предложил ему перейти в АПЛ

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, как проходил его переход из киевского «Динамо» в английский клуб.

«После матча с «Зарей» в раздевалку зашел Григорий Суркис и сказал: «Завтра жду тебя на базе «Динамо», возможно, будет предложение». Я тогда вообще не понял, о чем речь. На следующий день меня вызвали в клуб, мы приехали с агентом и ждали звонка из Англии. Когда меня спросили, готов ли я перейти в «Эвертон», я без колебаний ответил: «Да».

Через два дня я уже был в Англии. После медосмотра мне дали две недели отдыха, но я не знал, как поддерживать форму в Украине зимой. Когда вернулся в команду, физически был еще не в лучшем состоянии», – отметил Миколенко.