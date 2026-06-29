Стало известно, сыграет ли травмированная звезда сборной Испании на ЧМ-2026

Появилась новая информация о сроках восстановления вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.

Игрок травмировал приводящую мышцу бедра в матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:0). Уильямс страдал от травм весь прошлый сезон. Существовали опасения, что он уже не сыграет на мундиале.

Дополнительное обследование показало, что травма Уильямса не столь серьезна. На восстановление уйдет 10–12 дней. Сам игрок надеется вернуться в строй уже в 1/8 финала ЧМ.

На стадии 1/16 финала сборная Испании сыграет против сборной Австрии. Матч состоится 2 июля.