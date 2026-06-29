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Чемпионат мира
29 июня 2026, 22:10 |
581
0

Стало известно, сыграет ли травмированная звезда сборной Испании на ЧМ-2026

Нико Уильямс надеется восстановиться к 1/8 финала

29 июня 2026, 22:10 |
581
0
Стало известно, сыграет ли травмированная звезда сборной Испании на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс
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Появилась новая информация о сроках восстановления вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.

Игрок травмировал приводящую мышцу бедра в матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:0). Уильямс страдал от травм весь прошлый сезон. Существовали опасения, что он уже не сыграет на мундиале.

Дополнительное обследование показало, что травма Уильямса не столь серьезна. На восстановление уйдет 10–12 дней. Сам игрок надеется вернуться в строй уже в 1/8 финала ЧМ.

На стадии 1/16 финала сборная Испании сыграет против сборной Австрии. Матч состоится 2 июля.

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Нико Уильямс сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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