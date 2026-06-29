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  4. Назар ДОМЧАК: «Надеемся, что начнем Евро с хорошего результата»
Молодежные турниры
29 июня 2026, 20:37 |
63
0

Назар ДОМЧАК: «Надеемся, что начнем Евро с хорошего результата»

Назар Домчак готов к давлению на Евро

29 июня 2026, 20:37 |
63
0
Назар ДОМЧАК: «Надеемся, что начнем Евро с хорошего результата»
ФК Карпаты. Назар Домчак
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Вратарь юниорской сборной Украины Назар Домчак поделился ожиданиями от Евро-2026.

«Возможно, на кого-то это и давит, но я бы не сказал, что испытываю какое-то особое давление. Каждый из нас на тренировках и в играх выкладывается на 100-110% своих возможностей. Я уверен, что благодаря плодотворному и тяжелому труду мы добьемся хорошего результата и положительных эмоций для всех», – заявил ворота.

«К каждой команде нужно хорошо готовиться, ведь на таком уровне простых соперников не бывает. А по поводу боязни – если бояться, то лучше вообще не выходить играть. Я уверен, что соперники так же тщательно изучают нас. Все сборные здесь показали хорошие результаты, но я надеюсь, что им не удастся подготовиться так, чтобы удивиться».

«Эмоции очень положительные, мы с нетерпением ждем этого матча. Надеемся, что начнем финальную часть Евро с хорошего результата и порадуем нашу страну и болельщиков», – сказал Назар Домчак.

Соперниками Украины на Евро-2026 U19 станут сборные Хорватии, Италии и Сербии.

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Руслан Полищук Источник: Суспильне Спорт
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