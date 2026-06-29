«Это не было моим желанием». Мареска извинился перед Челси

Итальянский тренер Энцо Мареска прокомментировал свой уход из «Челси» в середине сезона.

В понедельник, 29 июня, специалист был назначен новым главным тренером «Манчестер Сити». На этой должности он сменил Пепа Гвардиолу. Лондонский клуб официально обвинил итальянца в проблемах клуба, имевших место в прошлом сезоне. В «Челси» заявили, что Мареска удивил руководство своим желанием покинуть команду в разгар сезона ради работы в Манчестере. Сам Энцо признал свою вину и извинился перед лондонцами.

«Решение уйти было исключительно моим. Моя отставка из «Челси» открыла мне путь в «Манчестер Сити» – клуб, который я очень хорошо знал. Я в восторге от того, что теперь стал частью «Манчестер Сити». Я признаю, что мой уход из «Челси» в середине сезона создал трудности для клуба, и я приношу за это извинения. Это не было ни моим намерением, ни моим желанием», – заявил он.

В прошлом сезоне «Челси» занял 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 38 матчах. Когда Мареска покинул клуб, тот занимал пятое место в чемпионате и имел в своём активе 30 очков.