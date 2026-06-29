В Челси отреагировали на назначение Марески в Манчестер Сити

Лондонский «Челси» выступил с официальным заявлением относительно назначения их бывшего тренера Энцо Марески на должность главного тренера «Манчестер Сити»:

«Челси» признает, что сезон 2025/26 оказался разочаровывающим как для клуба, так и для его болельщиков. Одним из ключевых факторов этого стали изменения, на которые клуб был вынужден пойти в середине сезона в период Рождества. В связи с последней информацией, появившейся в официальных СМИ, мы решили объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший наставник покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года клуб был проинформирован нашим бывшим тренером о том, что у него появилась возможность заменить Пепа Гвардиолу, и он был полностью предан этой идее, несмотря на то, что был связан с нами долгосрочным контрактом, который он не имел права расторгнуть.

В декабре 2025 года наш бывший тренер неожиданно и внезапно ушел с поста. Мы были разочарованы, ведь наш бывший наставник уже думал о другом клубе и новой возможности, хотя пришел к нам всего лишь год назад.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Но поскольку тренер не захотел продолжать выполнять свои обязанности до конца сезона, у клуба не было иного выбора, кроме как защитить своих игроков, болельщиков, эмблему клуба и принять его отставку.

Учитывая обстоятельства и взаимное уважение между клубами, «Манчестер Сити» выплатил нам определенную компенсацию. Также мы достигли соглашения о том, что и наш бывший тренер будет обязан выплатить нам компенсацию.

Мы с нетерпением ждем следующего сезона. В лице Хаби Алонсо у нас появился тренер с исключительным футбольным интеллектом и профессионализмом. У него есть все для того, чтобы принести успех нашему клубу, чего заслуживают наши болельщики».