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  4. Энцо МАРЕСКА: «Это будет мой третий период работы здесь»
Англия
29 июня 2026, 16:30 |
99
0

Энцо МАРЕСКА: «Это будет мой третий период работы здесь»

Итальянский коуч прокомментировал назначение на должность главного тренера «Манчестер Сити»

29 июня 2026, 16:30 |
99
0
Энцо МАРЕСКА: «Это будет мой третий период работы здесь»
ФК Манчестер Сити. Энцо Мареска
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Итальянский специалист Энцо Мареска прокомментировал назначение на должность главного тренера английского «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» – это клуб, который я очень хорошо знаю, и возможность возглавить эту команду – для меня прекрасная возможность. «Сити» – это невероятно хорошо организованный футбольный клуб. Всё, что они делают, инновационно, тщательно спланировано и целенаправленно. Для тренера это ситуация из мечты. Это обеспечивает стабильность, которая мне нужна для эффективной работы.

Это будет мой третий период работы здесь. Я знаю этот клуб, знаю требования и ожидания. Качество людей, которые здесь работают, – это то, что делает его таким особенным, и я хочу поблагодарить их за доверие к моим способностям.

Я с нетерпением жду начала работы с игроками. Я хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, связанным с представлением «Манчестер Сити».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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