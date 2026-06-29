Энцо МАРЕСКА: «Это будет мой третий период работы здесь»

Итальянский специалист Энцо Мареска прокомментировал назначение на должность главного тренера английского «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» – это клуб, который я очень хорошо знаю, и возможность возглавить эту команду – для меня прекрасная возможность. «Сити» – это невероятно хорошо организованный футбольный клуб. Всё, что они делают, инновационно, тщательно спланировано и целенаправленно. Для тренера это ситуация из мечты. Это обеспечивает стабильность, которая мне нужна для эффективной работы.

Это будет мой третий период работы здесь. Я знаю этот клуб, знаю требования и ожидания. Качество людей, которые здесь работают, – это то, что делает его таким особенным, и я хочу поблагодарить их за доверие к моим способностям.

Я с нетерпением жду начала работы с игроками. Я хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, связанным с представлением «Манчестер Сити».