МАКСИМОВ: «На чемпионате мира пришло время атлетов»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины, а затем – тренер Юрий Максимов в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ему запомнился стартовый отрезок ЧМ и уточнил, какую сборную считает главным претендентом на чемпионский титул.

– Прежде всего следует сказать, что соревнования в США, Мексике и Канаде превосходят все ожидания. Посещаемости можно только позавидовать, соперничество идет на комфортабельных, многотысячных аренах. Мне все нравится, поэтому организаторам и участникам – респект.

Что касается вектора развития, то убеждаешься, что на доминирующие позиции выходит атлетизм. В большинстве сборных – игроки высокого роста, однако это не препятствует им не только быть неуступчивыми, поддерживать бешеный темп, но и искусно распоряжаться мячом. Именно этим можно объяснить то, что почти все поединки проходят динамично, визави не тратят время на разведку.

– А вы уже определились со сборной, которой симпатизируете?

– Франции. Наблюдать за выступлением подопечных Дидье Дешама – одно удовольствие. Главное, что в их действиях превалирует мысль. У французов очень сбалансированный состав. Если откровенно, то трудно назвать игроками ротации тех «звезд», которые не выходят со стартовых минут, они ведь тоже умеют все.

– Если согласно вашей версии французы – фавориты в битве за чемпионский титул, то, какая сборная может стать открытием чемпионата?

– Мне импонирует сборная США. Ее смело можно назвать тренерской сборной. Маурисио Почеттино удалось создать боеспособный коллектив с образцовой командной игрой, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. К тому же американцам присущи интенсивность, тактическая гибкость. Вот почему я не удивлюсь, если именно хозяева станут «грозой авторитетов».