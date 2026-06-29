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Чемпионат мира
29 июня 2026, 13:10 | Обновлено 29 июня 2026, 13:16
46
0

В матче Хорватия – Гана был забит 200-й мяч ЧМ-2026

Автором юбилейного гола стал защитник ганцев Деррик Люккасен

29 июня 2026, 13:10 | Обновлено 29 июня 2026, 13:16
46
0
В матче Хорватия – Гана был забит 200-й мяч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче между Хорватией и Ганой (2:1) был забит 200-й мяч ЧМ-2026. Его автором стал 30-летний защитник ганцев Деррик Люккасен. Юбилейные мячи на нынешнем мундиале забивали футболисты из 19 стран. При этом дважды отличились нидерландцы и французы. Также два гола на счету египтян, один из которых в исполнении Мохаммеда Хани был забит в свои ворота.

К слову, в 72-х матчах группового раунда команды забили 215 мячей (в среднем - 2,99 за игру). По абсолюту - это новый рекорд чемпионатов мира. Прежний, установленный на ЧМ-2022, уже превзойден на 43 гола. По средней же результативности - наилучший показатель с 1958 года.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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