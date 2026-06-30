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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 08:32 |
1123
0

Футболист сборной сообщил Костюку, где не хочет играть

Кендзера не планирует возвращаться на позицию правого защитника

30 июня 2026, 08:32 |
1123
0
Футболист сборной сообщил Костюку, где не хочет играть
ФК Динамо. Томаш Кендзера
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Защитник сборной Польши Томаш Кендзера вернулся в киевское «Динамо», покинув греческий клуб ПАОК.

Как отмечает ТаТоТаке, Кендзера не является прямой заменой Александра Караваева, перешедшего в «Шахтер». Томаш дал четко понять главному тренеру киевлян Игорю Костюку, что он не находится в физической форме, необходимой для игры на фланге обороны, и что его основной позицией будет центральный защитник.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

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Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Томаш Кендзера
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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