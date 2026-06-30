Футболист сборной сообщил Костюку, где не хочет играть

Защитник сборной Польши Томаш Кендзера вернулся в киевское «Динамо», покинув греческий клуб ПАОК.

Как отмечает ТаТоТаке, Кендзера не является прямой заменой Александра Караваева, перешедшего в «Шахтер». Томаш дал четко понять главному тренеру киевлян Игорю Костюку, что он не находится в физической форме, необходимой для игры на фланге обороны, и что его основной позицией будет центральный защитник.

Ранее греческий ПАОК опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».