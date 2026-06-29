Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый после Роналду и Месси. Винисиус отметился достижением на ЧМ-2026
Чемпионат мира
29 июня 2026, 11:39 | Обновлено 29 июня 2026, 11:40
137
0

Первый после Роналду и Месси. Винисиус отметился достижением на ЧМ-2026

Только три игрока в истории ЧМ признавались лучшими во всех трех поединках на групповом этапе

29 июня 2026, 11:39 | Обновлено 29 июня 2026, 11:40
137
0
Первый после Роналду и Месси. Винисиус отметился достижением на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор повторил достижения Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Бразилец признавался лучшим игроком каждого из трех матчей группового этапа ЧМ-2026.

Винисиус был отмечен этой наградой в поединках против сборных Марокко, Гаити и Шотландии.

Ранее только португалец Криштиану Роналду (2010 против сборных Бразилии, Кот-д'Ивуара и КНДР) и аргентинец Лионель Месси (2014 против сборных Нигерии, Боснии и Герцеговины и Ирана) отмечались подобным достижением.

Игроки, признававшиеся лучшими в каждом из трех матчей группового этапа чемпионатов мира

  • Винисиус Жуниор (Бразилия), 2026
  • Лионель Месси (Аргентина), 2014
  • Криштиану Роналду (Португалия), 2010
По теме:
Бразилия – Япония. Текстовая трансляция матча
Тренер ЮАР установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов мира
Игрок сборной Канады повторил редкие достижения чемпионатов мира
чемпионат мира по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Винисиус Жуниор Криштиану Роналду Лионель Месси сборная Бразилии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 28 июня 2026, 16:02 29
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций

«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29 июня 2026, 09:55 1
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении

Independent – о поединке в Гизе

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29.06.2026, 07:58
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
Футбол | 29.06.2026, 07:38
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
У Забарного проблемы. ПСЖ вышел на трансферный рынок в поисках защитника
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Футбол | 29.06.2026, 09:55
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
«ПСЖ работает над этим». Романо сообщил плохие новости для Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 8
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 5
Футбол
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем