Первый после Роналду и Месси. Винисиус отметился достижением на ЧМ-2026
Только три игрока в истории ЧМ признавались лучшими во всех трех поединках на групповом этапе
Нападающий мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор повторил достижения Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионатах мира.
Бразилец признавался лучшим игроком каждого из трех матчей группового этапа ЧМ-2026.
Винисиус был отмечен этой наградой в поединках против сборных Марокко, Гаити и Шотландии.
Ранее только португалец Криштиану Роналду (2010 против сборных Бразилии, Кот-д'Ивуара и КНДР) и аргентинец Лионель Месси (2014 против сборных Нигерии, Боснии и Герцеговины и Ирана) отмечались подобным достижением.
Игроки, признававшиеся лучшими в каждом из трех матчей группового этапа чемпионатов мира
- Винисиус Жуниор (Бразилия), 2026
- Лионель Месси (Аргентина), 2014
- Криштиану Роналду (Португалия), 2010
🌟 HISTORY MADE at the World Cup— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 29, 2026
🏅 Only THREE players have ever swept Man of the Match in ALL group stage games:
🥇 🇵🇹 Cristiano Ronaldo (2010)
🥈 🇦🇷 Lionel Messi (2014)
🆕 🇧🇷 VINICIUS JÚNIOR (2026)
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